ВИДЕО. Кого будет бить? Как Русин готовится к возвращению в Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин, который вернулся из аренды в луганскую «Зарю», показал, как готовится к началу учебно-тренировочного сбора со столичным клубом.
Оказалось, что Русин проводит серьезные тренировки по боксу.
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Источник — Instagram
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