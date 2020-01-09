Вест Хэм намерен купить Феллаини

Лондонский «Вест Хэм» планирует усилить состав команды бельгийским хавбеком китайского клуба «Шаньдун Лунэн» Маруаном Феллаини.
Маруан выступает за «Шаньдун Лунэн» с февраля 2019 года. Из-за введения в Китае потолка зарплат 32-летнему бельгийцу придется пойти на 75-процентное сокращение зарплаты.
Новый главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес ранее работал с Феллаини в «Эвертоне» и «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что в минувшем сезоне Феллаини провел 34 матча за китайский клуб во всех турнирах, отметившись 12 голами и 5 ассистами.
Ранее сообщалось, что Феллаини отказался переходить к Моуриньо.
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Источник — Sky Sports
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