Вест Хэм намерен купить Феллаини

Лондонский «Вест Хэм» планирует усилить состав команды бельгийским хавбеком китайского клуба «Шаньдун Лунэн» Маруаном Феллаини.

Маруан выступает за «Шаньдун Лунэн» с февраля 2019 года. Из-за введения в Китае потолка зарплат 32-летнему бельгийцу придется пойти на 75-процентное сокращение зарплаты.

Новый главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес ранее работал с Феллаини в «Эвертоне» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в минувшем сезоне Феллаини провел 34 матча за китайский клуб во всех турнирах, отметившись 12 голами и 5 ассистами.