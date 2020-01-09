ФОТО. Самые дорогие футболисты вне топ-5 лиг

Составлен рейтинг самых дорогих футболистов, которые принадлежат клубам не из топ-5 европейских лиг.

На первом месте расположился 25-летний полузащитник португальского «Спортинга» Бруну Фернандеш, который оценивается в €60 миллионов. Второй — 22-летний хавбек «Аякса» Донни ван де Бек. На третьем месте также игрок «Аякса» Хаким Зиеш, 26-летний футболист оценивается в €50 миллионов.