ФОТО. Самые дорогие футболисты вне топ-5 лиг

Пальма первенства принадлежит Бруну Фернандешу из «Спортинга»

  • 09.01.2020 19:42
  • 1872 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Самые дорогие футболисты вне топ-5 лиг
© record.pt. Бруну Фернандеш

Составлен рейтинг самых дорогих футболистов, которые принадлежат клубам не из топ-5 европейских лиг.

На первом месте расположился 25-летний полузащитник португальского «Спортинга» Бруну Фернандеш, который оценивается в €60 миллионов. Второй — 22-летний хавбек «Аякса» Донни ван де Бек. На третьем месте также игрок «Аякса» Хаким Зиеш, 26-летний футболист оценивается в €50 миллионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How many of them we will see in top clubs next season? 🤔

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    yerokhin
    online
    yerokhin, 09.01.2020 21:24
    0
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    yerokhin
    online
    yerokhin, 09.01.2020 21:24
    0
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели, вот мой опыт ---- https://bit.vodka/macho
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