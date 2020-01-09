Ворскла продлила контракт с Васиным

Полтавская «Ворскла» продлила контракт с 30-летним украинским форвардом Денисом Васиным. Новое соглашение действительно до лета 2021-го года.

Васин защищает цвета «Ворсклы» с января 2018-го года. Денис перешел в полтавский клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Васин провел за «Ворсклу» 14 матчей в чемпионате Украины, где забил 4 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €300 тысяч.