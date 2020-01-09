Ворскла продлила контракт с Васиным

Полтавская «Ворскла» продлила контракт с 30-летним украинским форвардом Денисом Васиным. Новое соглашение действительно до лета 2021-го года.
Васин защищает цвета «Ворсклы» с января 2018-го года. Денис перешел в полтавский клуб в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Васин провел за «Ворсклу» 14 матчей в чемпионате Украины, где забил 4 мяча.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €300 тысяч.
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Источник — ФК Ворскла
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