Карлос ДЕ ПЕНА: «У меня есть определенные успехи с изучением языка»

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос де Пена, находясь в отпуске на родине, в интервью местному изданию Salimo рассказал:

«Признание лучшим игроком «Динамо» по итогам года? Это звание много значит для меня, поскольку это мой первый год в клубе. Непросто стать лучшим в команде, в которой собрано много хороших игроков, но я очень доволен своей игрой за это время. Я по-настоящему счастлив в «Динамо».

На самом деле, на адаптацию ушло меньше времени, чем я предполагал. И это несмотря на то, что я приехал в страну с кардинально другими обычаями, языком и бытом, чем были в Испании и Англии, где я выступал раньше. У меня есть определенные успехи с изучением языка, что, несомненно, очень помогает в повседневной жизни и в общении с партнерами, в том числе и за пределами футбольного поля.

В Украине преобладает силовой стиль, но при этом есть немало техничных игроков. Несомненно, украинский футбол на подъеме, о чем свидетельствует титул чемпионов мира U-20, полученный молодежной сборной в прошлом году, и выход национальной команды в финальную часть Евро-2020.

Я думаю, что для меня сейчас хороший период. Никогда не говорю «лучший», поскольку всегда стараюсь улучшить себя и достичь высшего уровня. Я стараюсь совершенствоваться с каждым днем ​​и расти во всем.

Играть за национальную команду своей страны – мечта каждого футболиста. И моя в том числе. Возможность выходить на поле в футболке сборной мотивирует, эмоционально поднимает и наполняет гордостью. Я работаю, чтобы реализовать эту мечту. При этом понимаю, что единственный способ сделать это – играть на стабильно высоком уровне, чтобы выдерживать конкуренцию».