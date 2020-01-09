Карлос ДЕ ПЕНА: «У меня есть определенные успехи с изучением языка»

Уругвайский полузащитник «Динамо» адаптировался ранее, чем предполагал

  • 09.01.2020 14:23
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  • 4 комментария
Карлос ДЕ ПЕНА: «У меня есть определенные успехи с изучением языка»
© ФК Динамо Киев. Карлос Де Пена
Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос де Пена, находясь в отпуске на родине, в интервью местному изданию Salimo рассказал:
 
«Признание лучшим игроком «Динамо» по итогам года? Это звание много значит для меня, поскольку это мой первый год в клубе. Непросто стать лучшим в команде, в которой собрано много хороших игроков, но я очень доволен своей игрой за это время. Я по-настоящему счастлив в «Динамо».
 
На самом деле, на адаптацию ушло меньше времени, чем я предполагал. И это несмотря на то, что я приехал в страну с кардинально другими обычаями, языком и бытом, чем были в Испании и Англии, где я выступал раньше. У меня есть определенные успехи с изучением языка, что, несомненно, очень помогает в повседневной жизни и в общении с партнерами, в том числе и за пределами футбольного поля.
 
В Украине преобладает силовой стиль, но при этом есть немало техничных игроков. Несомненно, украинский футбол на подъеме, о чем свидетельствует титул чемпионов мира U-20, полученный молодежной сборной в прошлом году, и выход национальной команды в финальную часть Евро-2020.
 
Я думаю, что для меня сейчас хороший период. Никогда не говорю «лучший», поскольку всегда стараюсь улучшить себя и достичь высшего уровня. Я стараюсь совершенствоваться с каждым днем ​​и расти во всем.
 
Играть за национальную команду своей страны – мечта каждого футболиста. И моя в том числе. Возможность выходить на поле в футболке сборной мотивирует, эмоционально поднимает и наполняет гордостью. Я работаю, чтобы реализовать эту мечту. При этом понимаю, что единственный способ сделать это – играть на стабильно высоком уровне, чтобы выдерживать конкуренцию».
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    0-7
      0-7, 09.01.2020 15:16
    0
    Налетели недобитки подземные вечно молодые и дырявые
    Ссылка
    cаша зардунов
      cаша зардунов, 09.01.2020 15:08
    0
    Украинский язык один из самых красивых языков в мире.
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 09.01.2020 14:51
    -3
    Ширинка языку обучила, мабуть...
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 09.01.2020 14:35
    -2
    Лучше -б у тебя были успехи на футбольном поле, ЛУЗЕР
    Ссылка
    0-7
      0-7, 09.01.2020 15:16
    0
    Налетели недобитки подземные вечно молодые и дырявые
    Ссылка
    cаша зардунов
      cаша зардунов, 09.01.2020 15:08
    0
    Украинский язык один из самых красивых языков в мире.
    Ссылка
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