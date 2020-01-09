Виктор КОВАЛЕНКО: «План на 2020 год – бороться и выигрывать»

Хавбек «Шахтера» - о задачах на новый год

  • 09.01.2020 14:20
  • 318 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор КОВАЛЕНКО: «План на 2020 год – бороться и выигрывать»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал о том, как проходит его зимний отпуск:

«Первые десять дней просто отдыхал, а затем начал заниматься в зале и добавил регулярные пробежки. Сейчас с ребятами из «Шахтера» по утрам играем в футбол.

Уже очень хочется вернуться к тренировкам и матчам. Мы должны хорошо подготовиться к старту второй части сезона. 

Планку на 2020 год я ставлю самую высокую, и каждый футболист «Шахтера», уверен, делает так же. Для нас любой матч — вызов. Мы всегда хотим побеждать. Такой план и на этот год — бороться и выигрывать».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 09.01.2020 15:10
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ И ВСЕЙ КОМАНДЕ ШАХТЕР В ПЕРЕД РЕБЯТА К НОВЫМ ВЕРШИНАМ ШАХТЕР ЧЕМПИОН
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 09.01.2020 15:10
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ И ВСЕЙ КОМАНДЕ ШАХТЕР В ПЕРЕД РЕБЯТА К НОВЫМ ВЕРШИНАМ ШАХТЕР ЧЕМПИОН
    Ссылка
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