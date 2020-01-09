Виктор КОВАЛЕНКО: «План на 2020 год – бороться и выигрывать»

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал о том, как проходит его зимний отпуск:

«Первые десять дней просто отдыхал, а затем начал заниматься в зале и добавил регулярные пробежки. Сейчас с ребятами из «Шахтера» по утрам играем в футбол.

Уже очень хочется вернуться к тренировкам и матчам. Мы должны хорошо подготовиться к старту второй части сезона.

Планку на 2020 год я ставлю самую высокую, и каждый футболист «Шахтера», уверен, делает так же. Для нас любой матч — вызов. Мы всегда хотим побеждать. Такой план и на этот год — бороться и выигрывать».