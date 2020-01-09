Мхитарян пропустит матч с Ювентусом

30-летний полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, чей контракт принадлежит лондонскому «Арсеналу», не сыграет в поединке 19-го тура Серии А против «Ювентуса».
5-го января Мхитарян получил травму бедра в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Торино» (0:2). Окончательные сроки восстановления футболиста неизвестны.
В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Calciomercato
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