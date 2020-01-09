Атлетико нацелился на Милика

Мадридский клуб может подписать форварда Наполи

  • 09.01.2020 04:34
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Атлетико нацелился на Милика
© ФК Наполи. Аркадиуш Милик

25-летний форвард «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Мадридский клуб продолжает поиски нападающего. «Атлетико» заинтересован в приобретении Милика.

Но «Наполи» не хочет продавать своего игрока. Итальянский клуб намерен заключить с футболистом новый пятилетний контракт с клаусулой в размере €100 миллионов. Текущее соглашение Милика с «Наполи» рассчитано до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Милик провел за «Наполи» 12 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей. Его ориентировочная стоимость составляет €40 миллионов.

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Источник — As.com

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