Атлетико нацелился на Милика

25-летний форвард «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».
Мадридский клуб продолжает поиски нападающего. «Атлетико» заинтересован в приобретении Милика.
Но «Наполи» не хочет продавать своего игрока. Итальянский клуб намерен заключить с футболистом новый пятилетний контракт с клаусулой в размере €100 миллионов. Текущее соглашение Милика с «Наполи» рассчитано до лета 2021-го года.
В текущем сезоне Милик провел за «Наполи» 12 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей. Его ориентировочная стоимость составляет €40 миллионов.
Источник — As.com
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