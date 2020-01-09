Челси предлагает €47 миллионов за звезду Вест Хэма

Лондонский «Челси» нацелился на 23-летнего центрального защитника «Вест Хэма» Иссу Диопа.
«Синие» готовы отдать за футболиста €47 миллионов. «Челси» хочет усилить свой центр обороны в зимнее трансферное окно. Диопом также активно интересуется «Тоттенхэм».
В текущем сезоне Диоп провел за «Вест Хэм» 17 матчей во всех турнирах. Контракт Иссы с «молотобойцами» рассчитан до лета 2023-го года.
В активе игрока 6 матчей за национальную сборную Франции U-21.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Express
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.