Челси предлагает €47 миллионов за звезду Вест Хэма

Лондонский «Челси» нацелился на 23-летнего центрального защитника «Вест Хэма» Иссу Диопа.

«Синие» готовы отдать за футболиста €47 миллионов. «Челси» хочет усилить свой центр обороны в зимнее трансферное окно. Диопом также активно интересуется «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Диоп провел за «Вест Хэм» 17 матчей во всех турнирах. Контракт Иссы с «молотобойцами» рассчитан до лета 2023-го года.

В активе игрока 6 матчей за национальную сборную Франции U-21.