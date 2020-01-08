Лестер – Астон Вилла. Стартовые составы команд

Менее чем через час стартует первый матч второго полуфинала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Астон Вилла». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду, Эванс, Сеюнджю, Фукс, Чилуэлл, Прат, Тилеманс, Мэддисон, Перес, Варди.
«Астон Вилла»: Нюланд, Конса, Мингс, Хоз, Гильбер, Давид Луис, Накамба, Тейлор, Эль-Гази, Трезеге, Грилиш.
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Источник — Sport.ua
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