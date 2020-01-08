ВИДЕО. Неймар назвал топ-5 лучших футболистов мира

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар назвал топ-5 лучших футболистов мира, исключая бразильцев.
Форвард включил в свой список Лионеля Месси, Луиса Суареса, Килиана Мбаппе, Поля Погба и Эдена Азара.
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Источник — Sport.ua
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