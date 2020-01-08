Александр БАБИЧ: «Сейчас Мариуполь на своем месте»

Главный тренер «Маруиполя» Александр Бабич рассказал о том, какие задачи стоят перед командой на вторую половину сезона:
«На данный момент «Мариуполь» находится на своем месте. Выше тяжело было бы залезть. Наша задача – первая шестерка. А цели, мечтания – это бронзовые медали. Постепенно мы к ней придем».
На данный момент «Мариуполь» занимает в турнирной таблице УПЛ шестое место с 22 очками после 18 туров.
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Источник — Футбольный формат
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