Шевченко выразил соболезнования семьям погибших в иранской авиакатастрофе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 украинской авиакомпании в Иране.

«Наша семья хочет высказать глубочайшее сочувствие и слова поддержки семьям тех пассажиров, которые находились на борту самолета в Тегеране. Мы очень сожалеем о вашей потере», – написал Шевченко в инстаграме.

Напомним, украинский пассажирский самолет Boeing 737 компании МАУ, перевозивший 167 пассажиров и команду, разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Катастрофа произошла ранним утром в среду, 8-го января.