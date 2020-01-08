Шевченко выразил соболезнования семьям погибших в иранской авиакатастрофе

Главный тренер сборной Украины высказал слова поддержки

  • 08.01.2020 18:03
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Шевченко выразил соболезнования семьям погибших в иранской авиакатастрофе
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 украинской авиакомпании в Иране.

«Наша семья хочет высказать глубочайшее сочувствие и слова поддержки семьям тех пассажиров, которые находились на борту самолета в Тегеране. Мы очень сожалеем о вашей потере», – написал Шевченко в инстаграме.
 
Напомним, украинский пассажирский самолет Boeing 737 компании МАУ, перевозивший 167 пассажиров и команду, разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Катастрофа произошла ранним утром в среду, 8-го января.
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Источник — Instagram

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