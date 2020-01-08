ТОП-10 самых дорогих игроков чемпионата Украины

Портал Transfermarkt составил список самых дорогих игроков чемпионата Украины по футболу. В него вошли два представителя киевского Динамо и 8 игроков донецкого Шахтера. На первом месте Виктор Цыганков.
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Источник — Sport.ua
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ого как Конопа упал
ого как Конопа упал
самое большое подорожание у Леднева в 4 раза, до 2 млн.
Ему красная цена чирик. На больше он не наиграл. А кто думает по-другому - тот самый примитивный глорик и лох.
Юбка , так что там и будем бегать сверкая панталонами или ответим за свои слова ?
Интересно кто реально глорик и лох, мировой портал со штатом минимум в 40 аналитиков , или пропитый лох из-за донецких гаражей ?
Ему красная цена чирик. На больше он не наиграл. А кто думает по-другому - тот самый примитивный глорик и лох.
ого как Конопа упал
ого как Конопа упал
ого как Конопа упал
самое большое подорожание у Леднева в 4 раза, до 2 млн.
Ему красная цена чирик. На больше он не наиграл. А кто думает по-другому - тот самый примитивный глорик и лох.
Юбка , так что там и будем бегать сверкая панталонами или ответим за свои слова ?
Интересно кто реально глорик и лох, мировой портал со штатом минимум в 40 аналитиков , или пропитый лох из-за донецких гаражей ?
ого как Конопа упал
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