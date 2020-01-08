ТОП-10 самых дорогих игроков чемпионата Украины

В списке только представители Шахтера и Динамо

  • 08.01.2020 17:23
  • 1534 просмотра
  • 13 комментариев
ТОП-10 самых дорогих игроков чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

Портал Transfermarkt составил список самых дорогих игроков чемпионата Украины по футболу. В него вошли два представителя киевского Динамо и 8 игроков донецкого Шахтера. На первом месте Виктор Цыганков.

 

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:53
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 17:46
    может и так
    ого как Конопа упал
    и Иванесения в 6 раз, вот что значит в сборную вызвали
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:51
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 17:46
    может и так
    ого как Конопа упал
    не сильно, по сравнению с прошлым разом на 0.5 млн. Самое большое "удешевление" у Майкона на 2 млн.
    самое большое подорожание у Леднева в 4 раза, до 2 млн.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 17:49
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 17:47
    Цыган -20 лямов?????????
    Ему красная цена чирик. На больше он не наиграл. А кто думает по-другому - тот самый примитивный глорик и лох.
    о , уже тут всплыл !!!
    Юбка , так что там и будем бегать сверкая панталонами или ответим за свои слова ?
    Интересно кто реально глорик и лох, мировой портал со штатом минимум в 40 аналитиков , или пропитый лох из-за донецких гаражей ?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 17:47
    -1
    Цыган -20 лямов?????????
    Ему красная цена чирик. На больше он не наиграл. А кто думает по-другому - тот самый примитивный глорик и лох.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 17:46
    0
    AK_228, 08.01.2020 17:42
    может как вариант в случае одинаковой цены, портал отдает приоритет более молодому игроку
    может и так
    ого как Конопа упал
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:44
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 17:34
    а почему это есть майкон . и каваленка но нету Вербича ?
    и коноплянка тоже 6.. так что не расстраивайся с вербичем
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:42
    +1
    jekаfunny, 08.01.2020 17:34
    а почему это есть майкон . и каваленка но нету Вербича ?
    может как вариант в случае одинаковой цены, портал отдает приоритет более молодому игроку
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:40
    +1
    Миколенко дорожает приличными темпами +4 млн.. Молодец
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:37
    +1
    jekаfunny, 08.01.2020 17:34
    а почему это есть майкон . и каваленка но нету Вербича ?
    вопросы к Трансфермаркт
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 17:36
    -1
    Объективно и звание лучшего игрока Украины должны были разыграть два лидера этого списка, а не кучерявая истеричка
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 17:34
    0
    а почему это есть майкон . и каваленка но нету Вербича ?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 08.01.2020 17:29
    -1
    Соотношение сил понятно,А почему плакса Тайсон так резко подешевел?Что блондины сегодня не в в тренде?
    Ссылка
    Slevin
      Slevin, 08.01.2020 17:23
    -1
    Вербич так же 6 стоит
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:42
    +1
    jekаfunny, 08.01.2020 17:34
    а почему это есть майкон . и каваленка но нету Вербича ?
    может как вариант в случае одинаковой цены, портал отдает приоритет более молодому игроку
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:40
    +1
    Миколенко дорожает приличными темпами +4 млн.. Молодец
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:37
    +1
    jekаfunny, 08.01.2020 17:34
    а почему это есть майкон . и каваленка но нету Вербича ?
    вопросы к Трансфермаркт
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:53
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 17:46
    может и так
    ого как Конопа упал
    и Иванесения в 6 раз, вот что значит в сборную вызвали
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:51
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 17:46
    может и так
    ого как Конопа упал
    не сильно, по сравнению с прошлым разом на 0.5 млн. Самое большое "удешевление" у Майкона на 2 млн.
    самое большое подорожание у Леднева в 4 раза, до 2 млн.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 17:49
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 17:47
    Цыган -20 лямов?????????
    Ему красная цена чирик. На больше он не наиграл. А кто думает по-другому - тот самый примитивный глорик и лох.
    о , уже тут всплыл !!!
    Юбка , так что там и будем бегать сверкая панталонами или ответим за свои слова ?
    Интересно кто реально глорик и лох, мировой портал со штатом минимум в 40 аналитиков , или пропитый лох из-за донецких гаражей ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 17:46
    0
    AK_228, 08.01.2020 17:42
    может как вариант в случае одинаковой цены, портал отдает приоритет более молодому игроку
    может и так
    ого как Конопа упал
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.01.2020 17:44
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 17:34
    а почему это есть майкон . и каваленка но нету Вербича ?
    и коноплянка тоже 6.. так что не расстраивайся с вербичем
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 17:34
    0
    а почему это есть майкон . и каваленка но нету Вербича ?
    Ссылка
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