Лацио оштрафовали на 20 тысяч евро за проявления расизма болельщиками

Во время игры болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес форварда «Брешии» Марио Балотелли.

Как сообщает итальянская пресса, за это «Лацио» оштрафован на 20 тысяч евро.

Штраф может вырасти, если подобное будет повторяться.