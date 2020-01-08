Лацио оштрафовали на 20 тысяч евро за проявления расизма болельщиками

«Лацио» понес наказания за выходки фанатов в матче 18-го тура чемпионата Италии, в котором римляне играли с «Брешией» (1:2).
Во время игры болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес форварда «Брешии» Марио Балотелли.
Как сообщает итальянская пресса, за это «Лацио» оштрафован на 20 тысяч евро.
Штраф может вырасти, если подобное будет повторяться.
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Источник — Football-Italia
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