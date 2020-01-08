Марьян Швед отправился на сборы с Селтиком

Полузащитник национальной сборной Украины примет участие в тренировочном сборе первой команды

  • 08.01.2020 15:03
  • 943 просмотра
  • 2 комментария
Марьян Швед отправился на сборы с Селтиком
© ФК Селтик. Марьян Швед
Шотландский «Селтик» полузащитника национальной сборной Украины Марьяна Шведа отправился на подготовительный сбор в Дубай.
 
Вместе с партнерами по первой команде тренируется и украинец, который очень редко появлялся на поле в первой части сезона-2019/2020.
 
Отметим, что «Селтик» использует Дубай для проведения тренировочного сбора посреди сезона уже в четвертый раз подряд.
 
Первый официальный поединок в 2020 году команда Шведа проведет 18 января. В рамках 1/16 финала Кубка Шотландии «кельтам» предстоит встретиться в дерби Глазго с представителем Чемпионшипа (второй по рангу дивизион в иерархии местного футбола) - клубом «Партик Тисл».
 
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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 15:47
    +1
    Forever_young_12, 08.01.2020 15:23
    Хорошо, что Швед не луканулся на замануху столичной голубой помойки. А то и его отправили бы в аренду в Зарю как Русина
    припиток, а сколько Швед нынче в Селтике отыграл ?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 15:23
    -1
    Хорошо, что Швед не луканулся на замануху столичной голубой помойки. А то и его отправили бы в аренду в Зарю как Русина
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 15:47
    +1
    Forever_young_12, 08.01.2020 15:23
    Хорошо, что Швед не луканулся на замануху столичной голубой помойки. А то и его отправили бы в аренду в Зарю как Русина
    припиток, а сколько Швед нынче в Селтике отыграл ?
    Ссылка
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