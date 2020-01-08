Марьян Швед отправился на сборы с Селтиком

Шотландский «Селтик» полузащитника национальной сборной Украины Марьяна Шведа отправился на подготовительный сбор в Дубай.

Вместе с партнерами по первой команде тренируется и украинец, который очень редко появлялся на поле в первой части сезона-2019/2020.

Отметим, что «Селтик» использует Дубай для проведения тренировочного сбора посреди сезона уже в четвертый раз подряд.

Первый официальный поединок в 2020 году команда Шведа проведет 18 января. В рамках 1/16 финала Кубка Шотландии «кельтам» предстоит встретиться в дерби Глазго с представителем Чемпионшипа (второй по рангу дивизион в иерархии местного футбола) - клубом «Партик Тисл».