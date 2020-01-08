Киевское Динамо на пятом месте по очкам в Лиге Европы

Лучшей командой Лиги Европы по набранным очкам за последние 10 лет является испанская Севилья. У команды 136 очков за 67 матчей. Нашлось в ТОП-20 место и в двум командам с Украины. Киевское Динамо расположилось на 5-й строчке, а Днепр на 16-м месте.