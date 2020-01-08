Киевское Динамо на пятом месте по очкам в Лиге Европы

Лучшей командой Лиги Европы по набранным очкам за последние 10 лет является испанская Севилья. У команды 136 очков за 67 матчей. Нашлось в ТОП-20 место и в двум командам с Украины. Киевское Динамо расположилось на 5-й строчке, а Днепр на 16-м месте.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
УЕФА поставил киевский клуб на высокое место в истории Лиги чемпионов"https://sport.ua/news/471415-dinamo-luchshiy-klub-v-istor
ii-lch-sredi-teh-kto-ne-dohodil-do-finala
А ее "правопреемнику" - еще надо доказать, что он может хотя бы "понюхать запах" Лиги Европы, не то, что попадать в какие угодно рейтинги!
До сих пор не могу отойти от не выхода из группы.
До сих пор не могу отойти от не выхода из группы.
А ее "правопреемнику" - еще надо доказать, что он может хотя бы "понюхать запах" Лиги Европы, не то, что попадать в какие угодно рейтинги!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.