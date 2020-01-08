Киевское Динамо на пятом месте по очкам в Лиге Европы

За 10 лет киевляне сыграли в турнире 70 матчей

  • 08.01.2020 12:37
  • 1836 просмотров
  • 7 комментариев
Киевское Динамо на пятом месте по очкам в Лиге Европы
© ФК Динамо Киев

Лучшей командой Лиги Европы по набранным очкам за последние 10 лет является испанская Севилья. У команды 136 очков за 67 матчей. Нашлось в ТОП-20 место и в двум командам с Украины. Киевское Динамо расположилось на 5-й строчке, а Днепр на 16-м месте.

 

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Slava Pchela
      Slava Pchela, 08.01.2020 13:10
    +1
    Как не крути, если взять соотношение от сыграны игр, то динамо нехер ловить в этом списке
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 13:07
    +1
    Golhrenshtanga, 08.01.2020 12:55
    Шо за команда такая на 16 месте DNIPROPETROVSK
    Город такой. А команда Днепр.
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 08.01.2020 13:03
    -1
    все логично,а так же ,как и это "Динамо – лучший клуб в истории ЛЧ среди тех, кто не доходил до финала
    УЕФА поставил киевский клуб на высокое место в истории Лиги чемпионов"https://sport.ua/news/471415-dinamo-luchshiy-klub-v-istor
    ii-lch-sredi-teh-kto-ne-dohodil-do-finala
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 08.01.2020 13:00
    +1
    Golhrenshtanga, 08.01.2020 12:55
    Шо за команда такая на 16 месте DNIPROPETROVSK
    Да какая разница! Все равно на сегодняшний день этой команды не существует.
    А ее "правопреемнику" - еще надо доказать, что он может хотя бы "понюхать запах" Лиги Европы, не то, что попадать в какие угодно рейтинги!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.01.2020 12:55
    0
    Шо за команда такая на 16 месте DNIPROPETROVSK
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:44
    +5
    Вроде бы достойно учитывая как резко упал у нас в стране футбол из за войны. Но для Динамо это капля в море.
    До сих пор не могу отойти от не выхода из группы.
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    axylinam
    axylinam, 08.01.2020 12:38
    0
    Достойный результат,как не крути
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:44
    +5
    Вроде бы достойно учитывая как резко упал у нас в стране футбол из за войны. Но для Динамо это капля в море.
    До сих пор не могу отойти от не выхода из группы.
    Ссылка
    Slava Pchela
      Slava Pchela, 08.01.2020 13:10
    +1
    Как не крути, если взять соотношение от сыграны игр, то динамо нехер ловить в этом списке
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 13:07
    +1
    Golhrenshtanga, 08.01.2020 12:55
    Шо за команда такая на 16 месте DNIPROPETROVSK
    Город такой. А команда Днепр.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 08.01.2020 13:00
    +1
    Golhrenshtanga, 08.01.2020 12:55
    Шо за команда такая на 16 месте DNIPROPETROVSK
    Да какая разница! Все равно на сегодняшний день этой команды не существует.
    А ее "правопреемнику" - еще надо доказать, что он может хотя бы "понюхать запах" Лиги Европы, не то, что попадать в какие угодно рейтинги!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.01.2020 12:55
    0
    Шо за команда такая на 16 месте DNIPROPETROVSK
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 08.01.2020 12:38
    0
    Достойный результат,как не крути
    Ссылка
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