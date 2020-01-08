Аякс может арендовать Бабеля

Нидерландский «Аякс» планирует арендовать у турецкого «Галатасарая» 33-летнего форварда Райана Бабеля.
Стороны ведут переговоры о шестимесячной аренде, которая начнет действовать с января. Бабель согласился на переход и даже готов пойти на понижение зарплаты.
Сообщается, что Бабель надеется, что выступления за «Аякс» помогут ему вернуться в сборную Нидерландов перед Евро-2020.
Райан Бабель перешел в турецкий клуб летом 2019 год. Ранее хавбек выступал за «Аякс» с 2004 по 2007 год, а также в сезоне-2012/13.
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Источник — De Telegraaf
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