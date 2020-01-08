Сборная Лиги чемпионов 2010-х: кто составил компанию Месси и Роналду?

Определяем лучших игроков самого престижного клубного турнира Европы «десятых» годов нынешнего века

  • 08.01.2020 10:39
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Сборная Лиги чемпионов 2010-х: кто составил компанию Месси и Роналду?
© soccerladuma.co.za. Криштиану Роналду и Роберт Левандовски

Лига чемпионов – турнир особенный, сыграть в котором мечтает подавляющее большинство футболистов-профессионалов по всему миру. Удается это сделать далеко немногим, а вот проявить себя в роли топ-игроков – так и вовсе единицам. Что ж, вспомним сегодня тех, кто был в Лиге чемпионов стабильно лучшим в 2010-х.

Вратарь – Джанлуиджи БУФФОН

Кто-то вспомнит о Нойере, кто-то назовет фамилию Облака, а найдутся и те, для кого недавние подвиги Алиссона покажутся наиболее важными, но обойти вниманием такую глыбу вратарского цеха, как Джанлуиджи Буффон, мы просто не имеем права. «Вечнозеленый» итальянец продолжает активную карьеру и поныне – в 41 год он вернулся в «Ювентус» и старается составить конкуренцию более молодым партнерам по команде.

Но в 2010-х Буффон в Лиге чемпионов был великолепен. Его сейвы, чтение игры и уверенность в себе заставляли робеть не кого-то там, а самого Лионеля Месси. Аргентинец смог впервые забить итальянцу в сентябре 2017 года. Буффон оставался таким себе «Последним из могикан» в списке жертв Месси. Увы, Джанлуиджи так и не выиграл ни одного трофея в Лиге чемпионов, хотя всего сыграл в финалах турнира трижды, причем два раза – в 2010-х.

Правый защитник – Дани АЛВЕС

Нет и не было более сильного правого фулбека в Лиге чемпионов в 2010-х, чья игра отвечала бы всем запросам современного футбола, чем Дани Алвес. Бразилец великолепно проявил себя в «Барселоне», а под конец декады  поиграл также за «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Причем с возрастом Дани Алвес не терял, а наоборот, словно приобретал сил и качества, что помогало ему оставаться на топ-уровне все это время.

Роль Дани Алвеса в трех победах «Барселоны» в Лиге чемпионов переоценить очень сложно. Два из них бразилец и «блаугранас» добыли в 2010-х, а потому, в отличие от Буффона, Дани Алвесу будет чем похвастаться перед внуками, когда те пожелают изучить запылившуюся от времени дедову полку с трофеями. К слову, в свои 36 лет бразильский фулбек, похоже, не собирается прекращать карьеру – с лета минувшего года он выступает на родине за «Сан-Паулу», имея контракт до конца 2022 года.

Центральный защитник – Жерар ПИКЕ

Если бы Алекс Фергюсон знал, в игрока какого уровня вырастет Жерар Пике, он бы никогда не согласился бы отпустить испанца обратно в «Барселону». А так футбольный мир знает Пике именно как блестящего центрбека «блаугранас», воспитанником академии которой Жерар и является.

Пике великолепно вписывается в стиль игры «Барселоны». Это центральный защитник, который на ты с мячом, умеющий выполнить точную передачу любой сложности и подстраховать партнеров, когда те чересчур увлеклись атакой. Неоднократно специалисты отмечали, что именно Пике – человек, с которого начинаются голевые атаки «Барселоны». Впрочем, Жерар и завершить их самостоятельно не прочь, особенно при подключениях на стандарты. Как и Дани Алвес, всего Пике в «Барселоне» выиграл три трофея Лиги чемпионов, два из которых пришлись на 2010-тые.

Центральный защитник – Серхио РАМОС

Относится к Серхио Рамосу можно по-разному. Кто-то ценит и уважает его за бойцовские качества и дух победителя, другие же едва ли не ненавидят за присутствующие в его игре провокации по отношению к соперникам. Однако спорить с тем, что этот испанец является одним из величайших центральных защитников последнего десятилетия вряд ли стоит.

Рамос – это воин, который признает только одну задачу – победить. Все остальное, в том числе и методы, к которым придется прибегнуть для добывания результата, для Серхио вторично. Возможно, за это судьба благосклонно относится к Рамосу, ведь легко вспомнить достаточное количество решающих голов на последних минутах, которые забивал Серхио. Да и всплывшая в прессе в 2018-м история с допингом, найденным в организме защитника, но в итоге заглохшая и не получившая негативного продолжения для Рамоса свидетельствует о едва ли не исключительности этого футболиста. К слову, это мы еще не упоминали о четырех трофеях Лиги чемпионов, которые Серхио удалось выиграть вместе с «Реалом» в 2010-х. Фантастика, не правда ли?

Левый защитник – МАРСЕЛО

Как и его соотечественник Дани Алвес, выступающий на противоположной «бровке», Марсело – неутомимый фулбек, способный разгонять атаки своей команды и буквально выжигать фланг на протяжении всего матча, сколько бы он не продолжался – 90 или 120 минут. После Роберто Карлоса казалось, что в «Реале» уже никогда не будет столь динамичного и качественного флангового игрока, но Марсело заставил всех забыть о соотечественнике, причем надолго.

Роль Марсело в четырех победах «Реала» в Лиге чемпионов в 2010-х – колоссальна. Форвардам и вингерам «бланкос», безусловно, было очень комфортно играть в одной команде с футболистом такого класса и уровня, способного выкладывать мяч под удар, что называется, «на блюдечке с голубой каемочкой». Ныне Марсело, несмотря на всевозможные слухи и сплетни, остается в «Реале», которому он может принести еще немало пользы.

Центральный полузащитник – Лука МОДРИЧ

Человек, который помог сборной Хорватии пробиться в финал ЧМ-2018 и в том же году сумел прервать двоевластие Месси и Роналду в борьбе за «Золотой мяч», однозначно заслуживает уважения и признания. Путь Луки Модрича к славе не был простым. В «Реал» он попал не из своего родного загребского «Динамо», а через «Тоттенхэм», где на протяжении четырех лет в АПЛ смог проявить себя с наилучшей стороны, заставив испанский «королевский клуб» заплатить за переход 35 миллионов евро.

Модрич способен легко находить свободное пространство на поле, словно дрейфуя между игроками команды-соперницы. Он очень тонко чувствует игру, а потому для Луки нет особых проблем в том, чтобы предугадывать задумки партнеров, что нередко помогало «Реалу» оказываться на шаг впереди оппонентов. В конце концов, как и Рамос с Марсело, Модрич также являлся краеугольным камнем той команды, которая в 2010-х четырежды побеждала в Лиге чемпионов.

Центральный полузащитник – ХАВИ

Легенда средней линии «Барселоны». Маэстро, игрой которого восторгались миллионы болельщиков по всему миру. Ему аплодировали даже фанаты команд-соперниц «Барселоны» просто потому, что действия и решения Хави часто выглядели совершенно гениальными и фантастическими. Казалось, что этот хавбек всегда оказывался на шаг впереди своих оппонентов, а многие небеспричинно полагают, что если бы не возможность играть с Хави, то в «Барселоне» не пришлось бы говорить и о гении Месси.

Впрочем, приводить доводы в пользу этого мнения, либо опровергать его, мы не будем, а лишь признаем факт невероятной игры, которой запомнился Хави. Всего на его счету четыре победы в Лиге чемпионов, причем две – в 2010-х. Из «Барселоны» он ушел в 2015-м, после чего четыре года провел в Катаре, играя за «Аль-Садд», а впоследствии став главным тренером этой команды.

Центральный полузащитник – Андрес ИНЬЕСТА

Иньеста, как и Хави, уже вошел в список лучших футболистов в истории «Барселоны» и, пожалуй, всего испанского футбола. Когда эти два хавбека одновременно были на поле, казалось, что потерять мяч каталонская команда попросту не может. Легендарная «тики-така», которую столь воодушевленно привил «Барселоне» Хосеп Гвардиола, была бы невозможна к воплощению в жизнь, если бы в команде не было игроков уровня Иньесты и Хави.

Андрес оказывался способен легко выходить из-под прессинга соперника, выполнять фантастические разрезные передачи, которые можно смело называть умными, а можно сразу и куда более подходящим словом – гениальными. Выиграв, как и Хави, четыре титула с «Барселоной» в Лиге чемпионов (два – в 2010-х), Иньеста решил покинуть команду в 2018-м, чтобы сменить обстановку и попробовать себя в другом месте. Ныне Андрес радует поклонников японского футбола, выступая за тамошний «Виссел Кобе».

Правый нападающий – Лионель МЕССИ

К чему слова, когда речь заходит о, вероятно, лучшем футболисте десятилетия? Поспорить с этим может только Криштиану Роналду и его поклонники, но даже для них факт величия и гениальности Месси вряд ли является дискуссионным. Вина Лионеля заключается лишь в том, что благодаря его феноменальной и стабильной игре, мы уже не реагируем на финты, передачи и безумные голы, как на нечто фантастическое. Мы привыкли к такому футболу, которого попросту никогда бы не было, если бы не появился Месси.

В 2010-х Месси лишь дважды выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов, но этот факт ни на каплю не ставит под сомнение роль этого футболиста в истории футбола, причем не только современного, но и всей игры, как таковой. Шесть «Золотых мячей» - рекорд, к которому можно сколько угодно стремиться остальным «смертным», но далеко не факт, что кому-то вообще удастся его повторить, не говоря уже про то, чтобы превзойти.

Центральный нападающий – Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Великолепному польскому бомбардиру Роберту Левандовски не повезло играть в эпоху Месси и Роналду. Было бы иначе, он наверняка собрал бы уже несколько «Золотых мячей» в свою коллекцию, дополнив ее еще большим количеством «Золотых бутс» и прочих «побрякушек», обладающих меньшим значением в футбольном мире.

Левандовски – классический центрфорвард, который знает и умеет делать свою работу максимально качественно. Что там говорить, если в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету 31-летнего голеадора уже 10 забитых мячей, причем всего в 5 проведенных в рамках турнира поединках. Увы, Левандовски пришел в «Баварию» лишь в 2014-м, а потому не застал сезон-2012/13, когда мюнхенский гранд в последний раз к нынешнему моменту побеждал в Лиге чемпионов. С тех пор и до минувшего розыгрыша обладателями самого престижного клубного трофея Европы становились исключительно испанские клубы, чье представительство даже в нашем рейтинге справедливо куда более высокое.

Левый нападающий – Криштиану РОНАЛДУ

Если Месси может похвастаться природным талантом, то Криштиану Роналду добился высот благодаря невероятной работоспособности и уверенности в собственных силах. Можно сколько угодно обожать Месси, но при этом нельзя не соглашаться с величием Роналду, тем более, что конкуренция с португальцем делала и делает сильнее самого Лионеля.

Фантастический гол через себя в ворота «Ювентуса» в исполнении Роналду, пожалуй, до сих пор стоит перед глазами у многих любителей футбола топ-уровня, коим однозначно изобилует Лига чемпионов. Именно Роналду являлся главным двигателем в реактивной ракете под названием «Реал» Мадрид, которая в 2010-х ошарашила весь футбольный мир четырьмя победами в Лиге чемпионов. После ухода из мадридского клуба, Криштиану пока не удается вывести на подобную вершину «Ювентус». Кто-то утверждает, что португалец стареет и уже не способен показывать футбол прежнего уровня, но Роналду не привыкать, что его списывают со счетов и где-то даже недолюбливают. Кажется, такое отношение дает ему еще больше мотивации и помогает становиться сильнее.

Алексей СЛИВЧЕНКО

 

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Источник — Sport.ua

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