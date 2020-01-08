ВИДЕО. Самые отбитые ультрас. Фанаты, которых боится весь мир

Порой агрессия футбольных болельщиков и раскаленная атмосфера стадионов могут выйти из-под контроля. Канал «120 ярдов» рассказывает про самые шумные стадионы и про самых отбитых фанатов в истории футбола.
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Источник — 120 ярдов
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