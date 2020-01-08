Роман ЯРЕМЧУК: «Не хочу покидать Гент сейчас»

Украинец не планирует менять команду в зимнее трансферное окно

  • 08.01.2020 10:03
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Роман ЯРЕМЧУК: «Не хочу покидать Гент сейчас»
© voetbalbelgie.be. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук заявил, что не собирается уходить из «Гента» в январское трансферное окно.

«Я недавно подписал новый контракт до 2023 года. Этот клуб вселил в меня большую уверенность, потому я должен что-то дать ему взамен. Я буду играть за «Гент» в ближайшие месяцы. Руководство не говорит мне, что я не могу уйти сейчас, но я и сам не хочу покидать «Гент», - сказал Яремчук.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 30 матчей, 17 голов и 4 результативные передачи.

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Источник — Het Laatste Nieuws

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