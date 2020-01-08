Сергей НАЗАРЕНКО: «Сборная Украины должна выйти из группы»

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Сергей Назаренко поделился мнением о перспективах «сине-желтых» на Евро-2020.

— В свое время вы играли против Нидерландов и Австрии, наших будущих соперников по Евро…

— Нидерландцы всегда играли в быстрый и техничный футбол. Думаю, не будут они что-то менять и на этот раз. Думаю, нынешняя австрийская сборная посильнее будет той, против которой я играл в 2012-м и 2011-м годах.

— Еще один соперник сборной Украины определится после матчей плей-офф Лиги наций.

— Считаю, кто бы ни попался, даже румыны, которые могут стать одними из хозяев нашей группы, погоды в нашем квартете не сделают.

— На какой результат «сине-желтые» могут рассчитывать на чемпионате Европы?

— Сборная Украины должна как минимум выходить из группы, а дальше загадывать не хочется, чтобы не сглазить (улыбается).