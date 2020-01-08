Ювентус нацелился на защитника Барселоны Миранду

Туринский «Ювентус» намерен выкупить контракт 19-летнего левого защитника «Барселоны» Хуана Миранды.
«Ювентус» готов заплатить за футболиста €10 миллионов плюс €5 миллионов в качестве бонусов.
С лета 2019-го года Хуан выступает в составе немецкого «Шальке» на правах аренды, но не имеет там достаточной игровой практики. В текущем сезоне Миранда провел за «Шальке» всего 3 матча во всех турнирах.
В активе Миранды 2 матча в составе сборной Испании U-21.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.es
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.