Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Все мои аккаунты в Instagram — фейки»

22-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев заявил, что не имеет никакого отношения ни к одному из аккаунтов в социальной сети Instagram, связанных с его именем.
«У меня нет аккаунта в Instagram. Поэтому все, что там есть, связанное с моей персоной — это фейки. Например, аккаунт @shepelev__8, относительно которого меня спрашивали некоторые мои знакомые и друзья.
В том числе фейками являются всевозможные конкурсы и лотереи, которые якобы проводятся от моего имени — я не имею к этому не малейшего отношения. Жаль, что болельщики верят мошенникам», — сказал Шепелев.
В текущем сезоне Шепелев провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал 5 результативных передач.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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