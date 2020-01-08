Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Все мои аккаунты в Instagram — фейки»

Футболист «Динамо» сожалеет, что болельщики верят мошенникам

  • 08.01.2020 07:30
  • 1557 просмотров
  • 0 комментариев
Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Все мои аккаунты в Instagram — фейки»
© ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

22-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев заявил, что не имеет никакого отношения ни к одному из аккаунтов в социальной сети Instagram, связанных с его именем.

«У меня нет аккаунта в Instagram. Поэтому все, что там есть, связанное с моей персоной — это фейки. Например, аккаунт @shepelev__8, относительно которого меня спрашивали некоторые мои знакомые и друзья.

В том числе фейками являются всевозможные конкурсы и лотереи, которые якобы проводятся от моего имени — я не имею к этому не малейшего отношения. Жаль, что болельщики верят мошенникам», — сказал Шепелев.

В текущем сезоне Шепелев провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал 5 результативных передач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности