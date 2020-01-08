Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Все мои аккаунты в Instagram — фейки»

22-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев заявил, что не имеет никакого отношения ни к одному из аккаунтов в социальной сети Instagram, связанных с его именем.

«У меня нет аккаунта в Instagram. Поэтому все, что там есть, связанное с моей персоной — это фейки. Например, аккаунт @shepelev__8, относительно которого меня спрашивали некоторые мои знакомые и друзья.

В том числе фейками являются всевозможные конкурсы и лотереи, которые якобы проводятся от моего имени — я не имею к этому не малейшего отношения. Жаль, что болельщики верят мошенникам», — сказал Шепелев.

В текущем сезоне Шепелев провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал 5 результативных передач.