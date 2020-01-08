Реймс обыграл Страсбур и стал первым полуфиналистом Кубка французской лиги

«Реймс» на своем поле обыграл «Страсбур» в четвертьфинале Кубка французской лиги.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. Игроки «Реймса» обыграли соперника в серии послематчевых пенальти - 4:2. Отметим, что «Страсбур» является действущим обладателем этого трофея.

Другие четвертьфинаьные матчи состоятся 8 января. ПСЖ сыграет с «Сент-Этьеном», «Лилль» - с «Амьеном», «Лион» - с «Брестом».