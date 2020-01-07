ВИДЕО. Автогол Перейры. Гвардиола громит МЮ в дерби

На 39-й минуте Андреас Перейра забил гол в свои ворота, и счет стал 0:3

  • 07.01.2020 23:16
  • 969 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Автогол Перейры. Гвардиола громит МЮ в дерби
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В Манчестере на «Олд Траффорд» проходит очередное манкунианское дерби. В полуфинале Кубка английской лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

На 39-й минуте перевес «Сити» стал разгромным. Андреас Перейра забил автогол – 0:3. Хосеп Гвардиола громит соперника. Смотрите видео гола.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.01.2020 23:43
    0
    Ніколи не можу зрозуміти напис на табло сайта "Сьогодні матчів немає. Виберіть іншу дату", під час проведення кубкових матчів
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.01.2020 23:43
    0
    Ніколи не можу зрозуміти напис на табло сайта "Сьогодні матчів немає. Виберіть іншу дату", під час проведення кубкових матчів
    Ссылка
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