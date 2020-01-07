ВИДЕО. Рияд Марез удвоил перевес МанСити в манкунианском дерби

В Манчестере на «Олд Траффорд» проходит очередное манкунианское дерби. В полуфинале Кубка английской лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
На 33-й минуте перевес «Сити» удвоил Рияд Марез – 0:2. Смотрите видео гола.
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Источник — Sport.ua
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