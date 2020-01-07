Бывший хавбек Зари может стать игроком Александрии

28-летний полузащитник тираспольского «Шерифа» Артем Гордиенко может стать игроком «Александрии».
Экс-полузащитник «Зари» собирается вернуться в Украину и продолжить карьеру в УПЛ. Владимир Шаран рассчитывает на Гордиенко как на полноценного игрока своей команды.
«Александрия» 10 января выйдет из отпуска, а 14 января команда Владимира Шарана отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.
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Источник — zbirna.com
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