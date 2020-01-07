Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд

Полуфинальный матч Кубка английской лиги начнется в 22:00 по Киеву

  • 07.01.2020 21:15
  • 4503 просмотра
  • 8 комментариев
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд
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Менее чем через час стартует манкунианское дерби. В полуфинале Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинец Александр Зинченко остался вне заявки горожан. Зато в центре поля сойдутся два бывших футболиста донецкого «Шахтера», Фред и Фернандиньо.

Стали известны стартовые составы команд. 

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильям, Фред, Андреас, Джеймс, Лингард, Решфорд, Гринвуд.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду, Стерлинг.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 07.01.2020 22:10
    0
    Какой сайт ,такая и инфа.. Как будто смотреть не будут..
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.01.2020 22:07
    +1
    Serg Nedved, 07.01.2020 21:49
    Так они е то, что не поставили, что Сентана транслирует, они в принципе не поставили. В расписании на сегодня пусто...
    Так когда матчи чемпионата Англии, спортЮА не указывает, что матчи по Сетанте транслируются. Пишут, что типо нет трансляции
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 07.01.2020 22:04
    0
    в прошлой игре принимали участие Кансело, Стоунс, Давид Сильва, Агуэро, Ангелиньо. Сейчас никого из них нет на поле. Так что это обычная ротация состава. Хотелось бы увидеть Зину на поле, но сегодня его даже нет в запасе
    Ссылка
    Serg Nedved
    online
      Serg Nedved, 07.01.2020 21:49
    +2
    Так они е то, что не поставили, что Сентана транслирует, они в принципе не поставили. В расписании на сегодня пусто...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.01.2020 21:40
    0
    МЮ победы!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 21:39
    +5
    Kovalenkobrevno, 07.01.2020 21:38
    СпортЮА даже не удосужились написать, что Сетанта будет транслировать этот матч
    Спорт.юа просто помолвлены с каналами футбол. Им запрещено говорит Сетанта
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.01.2020 21:38
    +3
    СпортЮА даже не удосужились написать, что Сетанта будет транслировать этот матч
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 21:21
    0
    Ожидаемо. Раз поставили на прошлую игру. Жаль
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 21:39
    +5
    Kovalenkobrevno, 07.01.2020 21:38
    СпортЮА даже не удосужились написать, что Сетанта будет транслировать этот матч
    Спорт.юа просто помолвлены с каналами футбол. Им запрещено говорит Сетанта
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.01.2020 21:38
    +3
    СпортЮА даже не удосужились написать, что Сетанта будет транслировать этот матч
    Ссылка
    Serg Nedved
    online
      Serg Nedved, 07.01.2020 21:49
    +2
    Так они е то, что не поставили, что Сентана транслирует, они в принципе не поставили. В расписании на сегодня пусто...
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.01.2020 22:07
    +1
    Serg Nedved, 07.01.2020 21:49
    Так они е то, что не поставили, что Сентана транслирует, они в принципе не поставили. В расписании на сегодня пусто...
    Так когда матчи чемпионата Англии, спортЮА не указывает, что матчи по Сетанте транслируются. Пишут, что типо нет трансляции
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 07.01.2020 22:10
    0
    Какой сайт ,такая и инфа.. Как будто смотреть не будут..
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 07.01.2020 22:04
    0
    в прошлой игре принимали участие Кансело, Стоунс, Давид Сильва, Агуэро, Ангелиньо. Сейчас никого из них нет на поле. Так что это обычная ротация состава. Хотелось бы увидеть Зину на поле, но сегодня его даже нет в запасе
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.01.2020 21:40
    0
    МЮ победы!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 21:21
    0
    Ожидаемо. Раз поставили на прошлую игру. Жаль
    Ссылка
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