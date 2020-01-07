Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд

Менее чем через час стартует манкунианское дерби. В полуфинале Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Украинец Александр Зинченко остался вне заявки горожан. Зато в центре поля сойдутся два бывших футболиста донецкого «Шахтера», Фред и Фернандиньо.
Стали известны стартовые составы команд.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильям, Фред, Андреас, Джеймс, Лингард, Решфорд, Гринвуд.
«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду, Стерлинг.
Источник — Sport.ua
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