Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд

Менее чем через час стартует манкунианское дерби. В полуфинале Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинец Александр Зинченко остался вне заявки горожан. Зато в центре поля сойдутся два бывших футболиста донецкого «Шахтера», Фред и Фернандиньо.

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильям, Фред, Андреас, Джеймс, Лингард, Решфорд, Гринвуд.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду, Стерлинг.