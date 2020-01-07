КАРИКАТУРА ДНЯ. Большая разница между Роналду и Ибрагимовичем

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

В поединке 18-го тура Серии А «Ювентус» разбил «Кальяри» со счетом 4:0, причем Роналду отметился хет-триком. «Милан» не сумел обыграть «Сампдорию» (0:0). Ибрагимович вышел на замену на 55-й минуте, это был его дебютный официальный поединок после возвращения в итальянский клуб.

«Роналду забил трижды после возобновления матчей Серии А на этой неделе.

Но для Златана в «Милане» было больше мучений», — прокомментировал Момани свою работу.