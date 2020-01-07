Абрамович заплатил Конте невероятную сумму за расторжение контракта

Босс «Челси» отказывался платить компенсацию, но итальянец подал в суд

  • 07.01.2020 19:23
  • 3122 просмотра
  • 0 комментариев
Абрамович заплатил Конте невероятную сумму за расторжение контракта
© Sky Sports. Антонио Конте
Лондонский клуб «Челси», принадлежащий российскому олигарху Роману Абрамовичу, заплатил более 30 млн евро (26,6 млн фунтов) бывшему главному тренеру команды Антонио Конте в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.
 
В эту сумму, помимо самой компенсации для Конте, вошли неустойки ассистентам итальянского специалиста, а также судебные издержки. Клуб длительное время отказывался выплачивать тренеру компенсацию, после чего итальянец подал в суд.
 
Итальянский специалист Антонио Конте тренировал «Челси» два сезона, с лета 2016 по лето 2018 года. Он привел лондонский клуб к победам в чемпионате Англии (2016–17) и Кубке страны (2017–18).
 
Роман Абрамович является владельцем «Челси» с 2004 года. За эти года он уже заплатил тренерам более 100 млн евро (90 млн фунтов) за досрочное расторжение контрактов.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности