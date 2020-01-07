Абрамович заплатил Конте невероятную сумму за расторжение контракта

Роману Абрамовичу, заплатил более 30 млн евро (26,6 млн фунтов) бывшему главному тренеру команды Антонио Конте в качестве компенсации за Лондонский клуб «Челси», принадлежащий российскому олигарху, заплатил более 30 млн евро (26,6 млн фунтов) бывшему главному тренеру командыв качестве компенсации за досрочный разрыв контракта

В эту сумму, помимо самой компенсации для Конте, вошли неустойки ассистентам итальянского специалиста, а также судебные издержки. Клуб длительное время отказывался выплачивать тренеру компенсацию, после чего итальянец подал в суд

Итальянский специалист Антонио Конте тренировал «Челси» два сезона, с лета 2016 по лето 2018 года. Он привел лондонский клуб к победам в чемпионате Англии (2016–17) и Кубке страны (2017–18).

Роман Абрамович является владельцем «Челси» с 2004 года. За эти года он уже заплатил тренерам более 100 млн евро (90 млн фунтов) за досрочное расторжение контрактов.