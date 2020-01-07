Черноморец подписал Владислава Клименко

25-летний украинский полузащитник Владислав Клименко подписал контракт с одесским «Черноморцем». Предыдущим клубом футболиста был «Ингулец».
Клименко — воспитанник ДЮСШ-11 (Одесса). Играл в командах: «Реал-Фарма» Южный, «Кривбасс» (дубль) Кривой Рог, «Реал Фарма» Овидиополь, «Скала» Стрый, «Ингулец» Петрово.
В текущем чемпионате сыграл 19 матчей в Первой лиге, где забил 1 гол.
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Источник — ФК Черноморец
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