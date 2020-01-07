ТаТоТаке. Григорчук — о работе за границей и готовности принять Динамо

Один из известных украинских тренеров Роман Григорчук, ныне возглавляющий «Астану», не давал больших интервью почти два года. Но для программы «ТаТоТаке» он сделал исключение. Специалист рассказал об «Астане», «Габале», «Черноморце», вариантах с «Динамо», «Днепром», «Карпатами», сборной Украины и российскими клубами.
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Источник — ТаТоТаке
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