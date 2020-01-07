ТаТоТаке. Григорчук — о работе за границей и готовности принять Динамо

Вышел в эфир свежий выпуск украинского футбольного шоу

  • 07.01.2020 16:55
  • 1816 просмотров
  • 3 комментария
ТаТоТаке. Григорчук — о работе за границей и готовности принять Динамо
© ТаТоТаке. Роман Григорчук

Один из известных украинских тренеров Роман Григорчук, ныне возглавляющий «Астану», не давал больших интервью почти два года. Но для программы «ТаТоТаке» он сделал исключение. Специалист рассказал об «Астане», «Габале», «Черноморце», вариантах с «Динамо», «Днепром», «Карпатами», сборной Украины и российскими клубами.

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 17:30
    0
    Немо 2012, 07.01.2020 17:16
    У Суркиса нет денег на покупку новых футболистов,смена тренера не поможет.
    Смена тренера поможет. Я имею ввиду именно тренера. Если губастенький шлимазл пригласит очередного физручилу, тогда да, толку не будет...
    Ссылка
    Немо 2012
      Немо 2012, 07.01.2020 17:16
    0
    У Суркиса нет денег на покупку новых футболистов,смена тренера не поможет.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 17:09
    0
    О готовности принять Динамо. Этого в ближайшее время не будет. Еще не все динамовские сердца с конспектами Лобановского, посидели на тренерском мостике Динамо. После лесика Динамо должен возглавить Алиев, затем Блохин вернётся. Он неоднократно заявлял, что хотел бы еще потренировать Динамо
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 17:30
    0
    Немо 2012, 07.01.2020 17:16
    У Суркиса нет денег на покупку новых футболистов,смена тренера не поможет.
    Смена тренера поможет. Я имею ввиду именно тренера. Если губастенький шлимазл пригласит очередного физручилу, тогда да, толку не будет...
    Ссылка
    Немо 2012
      Немо 2012, 07.01.2020 17:16
    0
    У Суркиса нет денег на покупку новых футболистов,смена тренера не поможет.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 17:09
    0
    О готовности принять Динамо. Этого в ближайшее время не будет. Еще не все динамовские сердца с конспектами Лобановского, посидели на тренерском мостике Динамо. После лесика Динамо должен возглавить Алиев, затем Блохин вернётся. Он неоднократно заявлял, что хотел бы еще потренировать Динамо
    Ссылка
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