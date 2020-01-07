Севилья продала Даббура в Хоффенхайм

Немецкий «Хоффенхайм» выкупил у испанской «Севильи» контракт 27-летнего израильского форварда Моанеса Даббура.
Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024-го года. Даббур будет играть под №10. Сумма трансфера составила €12 миллионов.
В текущем сезоне Даббур провел за «Севилью» 9 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
В активе Моанеса 21 матч за сборную Израиля, где он забил 7 мячей.
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Источник — ФК Хоффенхайм
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