Севилья продала Даббура в Хоффенхайм

Немецкий «Хоффенхайм» выкупил у испанской «Севильи» контракт 27-летнего израильского форварда Моанеса Даббура.

Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024-го года. Даббур будет играть под №10. Сумма трансфера составила €12 миллионов.

В текущем сезоне Даббур провел за «Севилью» 9 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

В активе Моанеса 21 матч за сборную Израиля, где он забил 7 мячей.