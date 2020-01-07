Рома Фонсеки продлила контракт с Коларовым

Римская «Рома», которую возглавляет экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, продлила контракт с 34-летним сербским защитником Александаром Коларовым.

Новое соглашение Коларова с римским клубом рассчитано до лета 2021-го года.

Коларов выступает за «Рому» с лета 2017-го года после перехода из «Манчестер Сити». В текущем сезоне футболист провел за «волков» 23 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €8 миллионов.