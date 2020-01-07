Александр РЫБКА: «Не буду комментировать выступления Динамо»

Бывший вратарь киевлян считает, что в коллективе сами разберутся, как улучшить результаты

  • 07.01.2020 15:55
  • 1474 просмотра
  • 2 комментария
Александр РЫБКА: «Не буду комментировать выступления Динамо»
© ФК Динамо Киев. Александр Рыбка

32-летний украинский голкипер азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка, ранее защищавший цвета киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», рассказал, продолжает ли он следить за чемпионатом Украины.

«Слежу ли я за чемпионатом Украины? Конечно. Но не буду комментировать выступления «Динамо». Думаю, что ребята и тренеры сами разберутся в коллективе, как улучшить результаты. Впереди зимние сборы, хочу пожелать команде только успехов», — отметил Рыбка.

Контракт Рыбки принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2016-й годы. С 2011-го по 2012-й годы Александр защищал цвета донецкого «Шахтера».

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 16:30
    +2
    Комментировать нечего. 2019 год для Динамо был просто кошмарным, его хочется поскорее забыть...
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.01.2020 16:21
    0
    Було б що коментувати
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.01.2020 16:30
    +2
    Комментировать нечего. 2019 год для Динамо был просто кошмарным, его хочется поскорее забыть...
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.01.2020 16:21
    0
    Було б що коментувати
    Ссылка
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