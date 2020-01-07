Александр РЫБКА: «Не буду комментировать выступления Динамо»

32-летний украинский голкипер азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка, ранее защищавший цвета киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», рассказал, продолжает ли он следить за чемпионатом Украины.

«Слежу ли я за чемпионатом Украины? Конечно. Но не буду комментировать выступления «Динамо». Думаю, что ребята и тренеры сами разберутся в коллективе, как улучшить результаты. Впереди зимние сборы, хочу пожелать команде только успехов», — отметил Рыбка.

Контракт Рыбки принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2016-й годы. С 2011-го по 2012-й годы Александр защищал цвета донецкого «Шахтера».