ВИДЕО. Селезнев показал, как трудится в тренажерном зале

Украинский форвард «Бурсаспора» готовится к будущим матчам без выходных и праздников

  • 07.01.2020 15:40
  • 237 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Селезнев показал, как трудится в тренажерном зале
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев показал, как готовится к будущим матчам в тренажерном зале 7-го января.

«Всех с Рождеством, друзья мои! Никогда не сдавайтесь!», — написал Селезнев в Instagram, комментируя свой ролик.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех с Рождеством друзья мои!never give up!🐊🐊🐊

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 07.01.2020 15:56
    0
    чучело
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 07.01.2020 15:56
    0
    чучело
    Ссылка
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