ВИДЕО. Селезнев показал, как трудится в тренажерном зале

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев показал, как готовится к будущим матчам в тренажерном зале 7-го января.

«Всех с Рождеством, друзья мои! Никогда не сдавайтесь!», — написал Селезнев в Instagram, комментируя свой ролик.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.