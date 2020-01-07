ВИДЕО. Селезнев показал, как трудится в тренажерном зале

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев показал, как готовится к будущим матчам в тренажерном зале 7-го января.
«Всех с Рождеством, друзья мои! Никогда не сдавайтесь!», — написал Селезнев в Instagram, комментируя свой ролик.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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