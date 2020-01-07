Пеньков покинул Олимпик

25-летний украинский голкипер Герман Пеньков покинул донецкий «Олимпик». Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Пеньков защищал цвета «Олимпика» с лета 2019-го года после перехода из львовских «Карпат» в качестве свободного агента. Всего за «Олимпик» Герман провел 4 матча во всех турнирах, где пропустил 8 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 тысяч.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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