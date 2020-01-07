Ювентус - Кальяри - 4:0. Видео голов и обзор матча

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0) оформил свой 36-й хет-трик в европейских чемпионатах.
«Ювентус» – «Кальяри» – 4:0
Голы: Роналду, 49, 67, пенальти, 82, Игуаин, 81.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, Мерих Демирал, Матюиди (Эмре Джан, 83), Пьянич, Рэмси (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 70).
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе (Фараго, 61), Пеллегрини, Валюкевич, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Черри, 80).
Предупреждения: Рабьо, 41. Жоау Педру, 48.
Судья: Джакомелли (Италия).
Турин. Стадион «Алльянц».
Турнирная таблица Серии A
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Источник — Sport.ua
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