Ювентус - Кальяри - 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

  • 07.01.2020 14:06
  • 216 просмотров
  • 0 комментариев
Ювентус - Кальяри - 4:0. Видео голов и обзор матча
© twitter
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0) оформил свой 36-й хет-трик в европейских чемпионатах.
 
«Ювентус»  «Кальяри»  4:0
 
Голы: Роналду, 49, 67, пенальти, 82, Игуаин, 81.
 
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, Мерих Демирал, Матюиди (Эмре Джан, 83), Пьянич, Рэмси (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 70).
 
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе (Фараго, 61), Пеллегрини, Валюкевич, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Черри, 80).
 
Предупреждения: Рабьо, 41. Жоау Педру, 48.
 
Судья: Джакомелли (Италия).
 
Турин. Стадион «Алльянц».
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности