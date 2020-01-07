Бешикташ ведет переговоры о переходе экс-форварда Динамо

Форвард «Удинезе» Лукаш Теодорчик, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо», попал в сферу интересов «Бешикташа».

Представители стамбульского клуба ныне пребывают в Италии, где планируют провести переговоры с 28-летним Теодорчиком, а также руководством «Удинезе» о трансфере футболиста.

В «Удинезе» Теодорчик перебрался летом 2018 года из «Андерлехта» за 3,5 миллиона евро, но не оправдывает ожиданий и в текущем сезоне провел лишь 5 матчей, не отличившись в них забитыми мячами.

Отметим, что «Бешикташ» к текущему моменту идет на пятом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, уступая 7 очков лидеру, которым является клуб украинца Сергея Рыбалки «Сивасспор».