Заря продала бразильского форварда в Слован

Нападающий луганской «Зари» Рафаэль Ратао стал полноправным игроком «Слована».
Как сообщает фан-сайт луганского клуба, «Слован» выкупил трансфер футболиста полностью. Детали соглашения пока не известны. Форвард уже начал подготовку к весенней части сезона, в составе «Слована»
Напомним, что Рафаэль последний год играл в Братиславе на правах аренды, где стал чемпионом Словакии и осенью принял участие в групповом этапе Лиги Европы.
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Источник — Фан-сайт луганской Зари
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