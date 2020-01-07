Заря продала бразильского форварда в Слован

Словацкий клуб выкупил Рафаэля Ратао

  • 07.01.2020 10:12
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Заря продала бразильского форварда в Слован
© futbal.pravda.sk. Рафаэль Ратао
Нападающий луганской «Зари» Рафаэль Ратао стал полноправным игроком «Слована».
 
Как сообщает фан-сайт луганского клуба, «Слован» выкупил трансфер футболиста полностью. Детали соглашения пока не известны. Форвард уже начал подготовку к весенней части сезона, в составе «Слована»
 
Напомним, что Рафаэль последний год играл в Братиславе на правах аренды, где стал чемпионом Словакии и осенью принял участие в групповом этапе Лиги Европы.
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Источник — Фан-сайт луганской Зари

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