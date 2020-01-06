Арсенал минимально переиграл Лидс и прошел дальше в Кубке Англии

«Канониры» вышли в стадию 1/16 финала национального кубка

  • 06.01.2020 23:55
  • 608 просмотров
  • 2 комментария
Арсенал минимально переиграл Лидс и прошел дальше в Кубке Англии
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6 января состоялся один матч 3-го раунда Кубка Англии. «Арсенал» минимально переиграл «Лидс» и прошел дальше в Кубке Англии.

«Канониры» вышли в стадию 1/16 финала национального кубка, где сыграют в конце января против «Борнмута».

Кубок Англии 2019/20

3-й раунд, 6 января

«Арсенал»  «Лидс»  1:0
 
Гол: Нельсон, 55. 
 
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Холдинг, Озил (Уиллок, 77), Джака, Гендузи, Ляказетт, Пепе (Сака, 90+1), Нельсон (Мартинелли, 67).
 
Предупреждение: Колашинац, 71.
 
Судья: Тэйлор (Англия).
 
Лондон. Стадион «Эмирейтс».

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 07.01.2020 00:30
    0
    alexderjav, 07.01.2020 00:28
    А когда-то Лидс играл в полуфинале Лиги Чемпионов
    Арсенал тоже, "когда-то" )
    Ссылка
    alexderjav
      alexderjav, 07.01.2020 00:28
    0
    А когда-то Лидс играл в полуфинале Лиги Чемпионов
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 07.01.2020 00:30
    0
    alexderjav, 07.01.2020 00:28
    А когда-то Лидс играл в полуфинале Лиги Чемпионов
    Арсенал тоже, "когда-то" )
    Ссылка
    alexderjav
      alexderjav, 07.01.2020 00:28
    0
    А когда-то Лидс играл в полуфинале Лиги Чемпионов
    Ссылка
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