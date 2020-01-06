6 января состоялся один матч 3-го раунда Кубка Англии. «Арсенал» минимально переиграл «Лидс» и прошел дальше в Кубке Англии.
«Канониры» вышли в стадию 1/16 финала национального кубка, где сыграют в конце января против «Борнмута».
Кубок Англии 2019/20
3-й раунд, 6 января
«Арсенал» – «Лидс» – 1:0
Гол: Нельсон, 55.
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Холдинг, Озил (Уиллок, 77), Джака, Гендузи, Ляказетт, Пепе (Сака, 90+1), Нельсон (Мартинелли, 67).
Предупреждение: Колашинац, 71.
Судья: Тэйлор (Англия).
Лондон. Стадион «Эмирейтс».
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Источник — Sport.ua
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