ВИДЕО. У американского футболиста два морских льва угнали лодку

К отдыху попыталось присоединиться третье животное, но его не пустили

  • 06.01.2020 23:19
  • 799 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. У американского футболиста два морских льва угнали лодку
© Instagram
Бывший американский футболист Джошуа Филлипс попал в невероятную историю.
 
Пара больших морских львов угнала моторную лодку на озере в США. Кроме того, к отдыху попыталось присоединиться третье животное, но сородичи решили его не пускать на судно.
 
Невероятные видео опубликованы на YouTube и в Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boats and.... #sealions

Публикация от Joshua Phillips (@fishingjosh)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    FunnyCOFE
    online
      FunnyCOFE, 06.01.2020 23:36
    0
    Как-то я скучно живу...
    Ссылка
    FunnyCOFE
    online
      FunnyCOFE, 06.01.2020 23:36
    0
    Как-то я скучно живу...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности