ВИДЕО. У американского футболиста два морских льва угнали лодку

Бывший американский футболист Джошуа Филлипс попал в невероятную историю.

Пара больших морских львов угнала моторную лодку на озере в США. Кроме того, к отдыху попыталось присоединиться третье животное, но сородичи решили его не пускать на судно.

Невероятные видео опубликованы на YouTube и в Instagram.