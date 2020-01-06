ВИДЕО. У американского футболиста два морских льва угнали лодку

Бывший американский футболист Джошуа Филлипс попал в невероятную историю.
Пара больших морских львов угнала моторную лодку на озере в США. Кроме того, к отдыху попыталось присоединиться третье животное, но сородичи решили его не пускать на судно.
Невероятные видео опубликованы на YouTube и в Instagram.
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Источник — Instagram
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