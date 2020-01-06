Лечче проиграл дома Удинезе, Шахов провел матч на скамейке запасных

В матче 18-го тура итальянской Серии A «Лечче» дома проиграл «Удинезе» со счетом 0:1. Единственный гол забил де Пауль на 88-й минуте матча.
Украинский полузащитник Андрей Шахов весь матч провел на скамейке запасных хозяев поля.
Чемпионат Италии. Серия A
18-й тур, 6 января
«Лечче» – «Удинезе» – 0:1
Гол: де Пауль, 88.
«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Лучони, Делль'Орко, Манкосу, Тахцидис, Табанелли (Фариас, 69), Петриччоне, Бабакар (Ла Мантия, 80), Фалько.
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана, Сема (Пуссетто, 75), Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 65), де Пауль (Барак, 90+1).
Предупреждение: де Пауль, 89.
Судья: Джуа (Италия).
Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
Турнирная таблица Серии A
Лучшие моменты матча Лечче - Удинезе
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Удинезе).
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Источник — Sport.ua
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