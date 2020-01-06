18-й тур
Лечче
0:1
Удинезе
06.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лечче проиграл дома Удинезе, Шахов провел матч на скамейке запасных

В матче 18-го тура итальянской Серии A гол был забит на 88-й минуте

  • 06.01.2020 22:31
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Лечче проиграл дома Удинезе, Шахов провел матч на скамейке запасных
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В матче 18-го тура итальянской Серии A «Лечче» дома проиграл «Удинезе» со счетом 0:1. Единственный гол забил де Пауль на 88-й минуте матча.
 
Украинский полузащитник Андрей Шахов весь матч провел на скамейке запасных хозяев поля.
 
Чемпионат Италии. Серия A
 
18-й тур, 6 января
 
«Лечче»  «Удинезе»  0:1
 
Гол: де Пауль, 88.
 
«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Лучони, Делль'Орко, Манкосу, Тахцидис, Табанелли (Фариас, 69), Петриччоне, Бабакар (Ла Мантия, 80), Фалько.
 
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана, Сема (Пуссетто, 75), Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 65), де Пауль (Барак, 90+1).
 
Предупреждение: де Пауль, 89.
 
Судья: Джуа (Италия).
 
Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
 
 

Лучшие моменты матча Лечче - Удинезе
89' ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Удинезе).
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Источник — Sport.ua

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