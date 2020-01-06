ФОТО. Как жена Коноплянки наслаждается отдыхом на Мальдивах

Виктория поделилась новыми фотографиями в соцсети Instagram

  • 06.01.2020 21:49
  • 5533 просмотра
  • 7 комментариев
ФОТО. Как жена Коноплянки наслаждается отдыхом на Мальдивах
© Instagram
Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка проводит отпуск с семьей на Мальдивах. 
 
Жена футболиста Виктория поделилась новыми фотографиями в соцсети Instagram, на которых она радуется жизни, отдыхая на пляже.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live more, worry less. 🌴☀️🤘

Публикация от 🅱 (@vikakonoplyanka)

 

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Источник — Instagram

(17 голосов)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 06.01.2020 22:58
    +1
    Это её личное дело. Пусть проводит как хочет, имеет право
    Ссылка
    Motakuji75
      Motakuji75, 06.01.2020 22:45
    0
    Ну и пусть себе отдыхает) вы еще просверлите дырку в туалете и подглядывайте
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    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 06.01.2020 22:35
    0
    Maccceo Plex Plex, 06.01.2020 22:31
    73% динамовских фанов в это конечно-же поверят)
    73% в любом случае это до хрена. Есть они, конечно и среди динамовских фанов. Мне интересно как долго на них будут розовые очки?/
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    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 06.01.2020 22:32
    -3
    та хер їй на рило. Мені потрібні спортивні новини, а не те, як ці бездарі тратять гроші.
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    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 06.01.2020 22:31
    -2
    DKTheBest2, 06.01.2020 22:07
    А Женя тем временем проводит официальные встречи с мальдивскими министрами.
    73% динамовских фанов в это конечно-же поверят)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 06.01.2020 22:07
    +6
    А Женя тем временем проводит официальные встречи с мальдивскими министрами.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 06.01.2020 22:03
    +8
    А я не наслаждаюсь отдыхом на Мальдивах сижу, сцуко, мерзну как же хорошо быть тупым ногомячистом!!! Не играешь нихера и на пляже сраку греешь
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 06.01.2020 22:03
    +8
    А я не наслаждаюсь отдыхом на Мальдивах сижу, сцуко, мерзну как же хорошо быть тупым ногомячистом!!! Не играешь нихера и на пляже сраку греешь
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 06.01.2020 22:07
    +6
    А Женя тем временем проводит официальные встречи с мальдивскими министрами.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 06.01.2020 22:58
    +1
    Это её личное дело. Пусть проводит как хочет, имеет право
    Ссылка
    Motakuji75
      Motakuji75, 06.01.2020 22:45
    0
    Ну и пусть себе отдыхает) вы еще просверлите дырку в туалете и подглядывайте
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 06.01.2020 22:35
    0
    Maccceo Plex Plex, 06.01.2020 22:31
    73% динамовских фанов в это конечно-же поверят)
    73% в любом случае это до хрена. Есть они, конечно и среди динамовских фанов. Мне интересно как долго на них будут розовые очки?/
    Ссылка
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