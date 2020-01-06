ФОТО. Как жена Коноплянки наслаждается отдыхом на Мальдивах

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка проводит отпуск с семьей на Мальдивах.
Жена футболиста Виктория поделилась новыми фотографиями в соцсети Instagram, на которых она радуется жизни, отдыхая на пляже.
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Источник — Instagram
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