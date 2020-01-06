ФОТО. Ты все знаешь! Супруга Буяльского нежным фото поздравила мужа

Полузащитнику киевского «Динамо» 6 января исполнилось 27 лет

  • 06.01.2020 20:31
  • 3669 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Ты все знаешь! Супруга Буяльского нежным фото поздравила мужа
© Instagram
Жена полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского поделилась откровенной фотографией в соцсети Instagram.
 
Алина совместным фото поздравила с днем рождения мужа, которому 6 января исполнилось 27 лет. В посте она написала: «Муж, с днем рождения. Ты все знаешь». В подарок Виталий получил маленькую собачку, и это пришлось по душе всей семье.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муж,С Днём Рождения 🎂🎂🎂 Ты все знаешь❤️❤️❤️

Публикация от Alina Buialska (@buialska.alina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблююю❤️❤️❤️

Публикация от Alina Buialska (@buialska.alina)

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Источник — Instagram

(16 голосов)

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Комментарии
    firstromario
      firstromario, 06.01.2020 21:27
    +2
    що з її губами?!!!! він її б'є?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2020 21:25
    0
    такое ощущение будто в баре каком-то девица подсела.
    Путана-путана-путана
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 06.01.2020 21:25
    0
    Так мы не знаем, договаривай уже
    Инстаграм - это ведь сообщение всем людям, а не персональное, она в курсе?
    Ссылка
    1986
      1986, 06.01.2020 21:24
    0
    СРАМОТА
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 06.01.2020 21:23
    +3
    Губы и ботинки жесть.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 06.01.2020 21:03
    +1
    "Ты все знаешь! Ты следующий в Ризеспор Троллю, Виталя хоть иногда норм играет...
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 06.01.2020 20:56
    +2
    такое
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 06.01.2020 21:23
    +3
    Губы и ботинки жесть.
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 06.01.2020 21:27
    +2
    що з її губами?!!!! він її б'є?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 06.01.2020 20:56
    +2
    такое
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 06.01.2020 21:03
    +1
    "Ты все знаешь! Ты следующий в Ризеспор Троллю, Виталя хоть иногда норм играет...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2020 21:25
    0
    такое ощущение будто в баре каком-то девица подсела.
    Путана-путана-путана
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 06.01.2020 21:25
    0
    Так мы не знаем, договаривай уже
    Инстаграм - это ведь сообщение всем людям, а не персональное, она в курсе?
    Ссылка
    1986
      1986, 06.01.2020 21:24
    0
    СРАМОТА
    Ссылка
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