ФОТО. Ты все знаешь! Супруга Буяльского нежным фото поздравила мужа

Жена полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского поделилась откровенной фотографией в соцсети Instagram.
Алина совместным фото поздравила с днем рождения мужа, которому 6 января исполнилось 27 лет. В посте она написала: «Муж, с днем рождения. Ты все знаешь». В подарок Виталий получил маленькую собачку, и это пришлось по душе всей семье.
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский получил необычный подарок от жены на день рождения pic.twitter.com/7mOpWurucy— Dynamomania.com (@dynamomania_com) January 6, 2020
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Источник — Instagram
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Путана-путана-путана
Инстаграм - это ведь сообщение всем людям, а не персональное, она в курсе?
Путана-путана-путана
Инстаграм - это ведь сообщение всем людям, а не персональное, она в курсе?
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