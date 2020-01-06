ФОТО. Ты все знаешь! Супруга Буяльского нежным фото поздравила мужа

Жена полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского поделилась откровенной фотографией в соцсети Instagram.

Алина совместным фото поздравила с днем рождения мужа, которому 6 января исполнилось 27 лет. В посте она написала: «Муж, с днем рождения. Ты все знаешь». В подарок Виталий получил маленькую собачку, и это пришлось по душе всей семье.