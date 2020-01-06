СУЛЬШЕР: «Исход любого матча может измениться в течение одного момента»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем дерби против «Сити»

  • 06.01.2020 19:02
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СУЛЬШЕР: «Исход любого матча может измениться в течение одного момента»
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер
Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити».
 
«Мы знаем, что способны быть физически готовыми к кубковому матчу, но каждая игра живет своей собственной жизнью.
 
Когда это дерби, очень важна атмосфера. И в любой день любая игра и исход матча могут измениться в течение одного момента, будь то решение судьи, удача, травма или красная карточка», - сказал Сульшер.
 
Напомнми, первый матч 1/2 финала «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится завтра, 7 января, на стадионе «Олд Траффорд». Начало в 22:00 по Киеву.
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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