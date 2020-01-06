СУЛЬШЕР: «Исход любого матча может измениться в течение одного момента»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити».

«Мы знаем, что способны быть физически готовыми к кубковому матчу, но каждая игра живет своей собственной жизнью.

Когда это дерби, очень важна атмосфера. И в любой день любая игра и исход матча могут измениться в течение одного момента, будь то решение судьи, удача, травма или красная карточка», - сказал Сульшер.

Напомнми, первый матч 1/2 финала «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится завтра, 7 января, на стадионе «Олд Траффорд». Начало в 22:00 по Киеву.