СУЛЬШЕР: «Исход любого матча может измениться в течение одного момента»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити».
«Мы знаем, что способны быть физически готовыми к кубковому матчу, но каждая игра живет своей собственной жизнью.
Когда это дерби, очень важна атмосфера. И в любой день любая игра и исход матча могут измениться в течение одного момента, будь то решение судьи, удача, травма или красная карточка», - сказал Сульшер.
Напомнми, первый матч 1/2 финала «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится завтра, 7 января, на стадионе «Олд Траффорд». Начало в 22:00 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.