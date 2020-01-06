Бензема и Бэйл не помогут Реалу в Суперкубке Испании

Форварды мадридского «Реала» Карим Бензема и Гарет Бэйл не смогут помочь своей команде в Суперкубке Испании. Бензема испытывает проблемы с мышцами задней поверхности бедра, а у валлийского форварда обнаружена респираторная инфекция.

Сообщается, что оба футболиста не отправились с «Реалом» в Саудовскую Аравия для участия в Суперкубке Испании.

Напомним, 8 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Валенсией». Начало в 22:00 по Киеву. В другом полуфинальном матче сыграют «Барселона» и мадридский «Атлетико».