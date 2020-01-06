Бензема и Бэйл не помогут Реалу в Суперкубке Испании

Француз и валлиец не полетели в Саудовскую Аравию

  • 06.01.2020 17:50
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Бензема и Бэйл не помогут Реалу в Суперкубке Испании
© Twitter. Карим Бензема
Форварды мадридского «Реала» Карим Бензема и Гарет Бэйл не смогут помочь своей команде в Суперкубке Испании. Бензема испытывает проблемы с мышцами задней поверхности бедра, а у валлийского форварда обнаружена респираторная инфекция. 
 
Сообщается, что оба футболиста не отправились с «Реалом» в Саудовскую Аравия для участия в Суперкубке Испании.
 
Напомним, 8 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Валенсией». Начало в 22:00 по Киеву. В другом полуфинальном матче сыграют «Барселона» и мадридский «Атлетико».
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Источник — ФК Реал Мадрид

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