Катерина Бондаренко – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 7 января, украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) продолжит выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.

Во втором круге украинка сразится против Чжан Шуай из Китая (№38 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после матча Дуань Инъин – Зарина Дияс. Ориентировочное начало в 06:30 по Киеву.

Ранее девушки провели один матч, победила украинка (Доха-2011).

В следующем раунде победительница матча сразится против второй сеяной Арины Соболенко или Кристины Плишковой.