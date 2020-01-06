Катерина Бондаренко – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 7 января, украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) продолжит выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.
Во втором круге украинка сразится против Чжан Шуай из Китая (№38 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после матча Дуань Инъин – Зарина Дияс. Ориентировочное начало в 06:30 по Киеву.
Ранее девушки провели один матч, победила украинка (Доха-2011).
В следующем раунде победительница матча сразится против второй сеяной Арины Соболенко или Кристины Плишковой.
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Источник — Sport.ua
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