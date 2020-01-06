Катерина Козлова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рано утром во вторник, 7 января, украинка Катерина Козлова (№89 WTA) начнет новый сезон на хардовом турнире международной серии в Окленде.
Соперницей украинки станет третья сеяная 18-летняя американка Аманда Анисимова (№25 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте, время начала – 04:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится с Дарьей Касаткиной из России.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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